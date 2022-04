Про Ступку вже забула: Поліна Логунова вперше показала свого майбутнього чоловіка (фото)

Знімок дівчина лаконічно підписала смайликом-сердечком, при цьому вона не назвала ім’я свого обранця.

Модель, ведуча і актриса Поліна Логунова, яка лише недавно розлучилася з українським актором Дмитром Ступком, вперше показала свого нового чоловіка та майбутнього чоловіка.

Знімок дівчина опублікувала у своєму Інстаграмі.

На фото вона позує в темному міні-сукні обіймати з високою молодою людиною. Обидва вони радісно посміхаються.

Знімок дівчина лаконічно підписала смайликом-сердечком, при цьому вона не назвала ім’я свого обранця.

Поліна Логунова із майбутнім чоловіком

Хто майбутній чоловік Поліни Логунової

Ім’я свого обранця дівчина не розкриває, проте можна припустити, що чоловік є досить заможним. Так раніше у сторіс дівчина показала розкішне кільце з діамантами, наголосивши, що його подарував не Ступка.

Новий бойфренд уже зробив Логуновій пропозицію, написавши в небі слова "Polina, will you marry me?" ("Поліно, ти вийдеш за мене?", — прим. ред). Дівчина відповіла згодою.

Можна припустити, що майбутній чоловік Логунової є американцем, оскільки напис був зроблений англійською мовою, а Поліна вже понад рік живе у США.

