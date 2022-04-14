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Про Ступку вже забула: Поліна Логунова вперше показала свого майбутнього чоловіка (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Поліна Логунова знову виходить заміж Новина оновлена 14 квітня 2022, 12:51
Поліна Логунова знову виходить заміж

Знімок дівчина лаконічно підписала смайликом-сердечком, при цьому вона не назвала ім’я свого обранця.

Модель, ведуча і актриса Поліна Логунова, яка лише недавно розлучилася з українським актором Дмитром Ступком, вперше показала свого нового чоловіка та майбутнього чоловіка.

Знімок дівчина опублікувала у своєму Інстаграмі.

На фото вона позує в темному міні-сукні обіймати з високою молодою людиною. Обидва вони радісно посміхаються.

Знімок дівчина лаконічно підписала смайликом-сердечком, при цьому вона не назвала ім’я свого обранця.

Поліна Логунова із майбутнім чоловіком
Поліна Логунова із майбутнім чоловіком

Хто майбутній чоловік Поліни Логунової

Ім’я свого обранця дівчина не розкриває, проте можна припустити, що чоловік є досить заможним. Так раніше у сторіс дівчина показала розкішне кільце з діамантами, наголосивши, що його подарував не Ступка.

Новий бойфренд уже зробив Логуновій пропозицію, написавши в небі слова "Polina, will you marry me?" ("Поліно, ти вийдеш за мене?", — прим. ред). Дівчина відповіла згодою.

Можна припустити, що майбутній чоловік Логунової є американцем, оскільки напис був зроблений англійською мовою, а Поліна вже понад рік живе у США.

Як повідомляв "Телеграф", у березні 2022 року стало відомо, що найкрасивіша пара українського шоу-бізнесу Надя Дорофєєва та Володимир Дантес розлучилися. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими та улюбленими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.

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#Дмитро Ступка #Поліна Логунова
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