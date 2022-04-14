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Про Ступку уже забыла: Полина Логунова впервые показала своего будущего мужа (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Полина Логунова вновь выходит замуж Новость обновлена 14 апреля 2022, 12:51
Полина Логунова вновь выходит замуж

Снимок девушка лаконично подписала смайликом-сердечком, при этом имя своего избранника она не назвала

Модель, ведущая и актриса Полина Логунова, которая лишь недавно развелось с украинским актером Дмитрием Ступкой, впервые показала своего нового мужчину и будущего мужа.

Снимок девушка опубликовала в своем Инстаграм.

На фото она позирует в темном мини-платье в обнимку с высоким молодым человеком. Оба они радостно улыбаются.

Снимок девушка лаконично подписала смайликом-сердечком, при этом имя своего избранника она не назвала.

Полина Логунова с будущим мужем
Полина Логунова с будущим мужем

Кто будущий муж Полины Логуновой

Имя своего избранника девушка не раскрывает, однако можно предположить, что мужчина довольно состоятельный. Так ранее в сторис девушка показала роскошное кольцо с бриллиантами, отметив, что его подарил не Ступка.

Новый бойфренд уже сделал Логуновой предложение, написав в небе слова "Polina, will you marry me?" ("Полина, ты выйдешь за меня?", — прим.ред). Девушка ответила согласием.

Можно предположить, что будущий муж Логуновой является американцем, поскольку надпись была сделана на английском языке, а Полина уже больше года живет в США.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2022 года стало известно, что самая красивая пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.

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#Дмитрий Ступка #Полина Логунова
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