"Растекается внутри запрещенная любовь": поклонники Дорофеевой заметили в ее песне намек на новые отношения

Сама Дорофеева пока никак не комментирует домыслы поклонников.

После того как Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о своем расставании и не назвали внятной причины развода, поклонники пары начали вести собственное расследование. И таки им удалось "нарыть" много интересной информации и даже "вычислить разлучника" пары.

Новым бойфрендом певицы называют Михаила Кацурина, совместное фото с которым появилось на просторах сети ранее. На снимке видно, как Надя и Миша обнимаются. Вроде как, пара проводит время вместе в Барселоне.

Отметим, что Михаил успешный киевский ресторатор и музыкант, основатель четырех ресторанов восточной кухни в Киеве: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет", а также сооснователь бренда одежды Katsurina.

Также поклонники заметили, что Надя Дорофеева "намекала" о своих новых чувствах и новом возлюбленном в своих песнях еще за месяц до объявления развода. Если вслушаться в текст песни DOROFEEVA — "raznotsvetnaya", то там она поет о запрещенной любви из-за которой она потеряла контроль. Также в тексте сказано, что героиня песни "долго не будет лить слезы".

Напомним, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева ошарашили своих поклонников новостью о расставании 18 марта 2022-года. Пара пробыла в браке почти 7 лет. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми.

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Отметим, что первым, кто проговорился, что Дорофеева ушла к другому мужчине, был коллега певицы, экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив. Во время шоу "Комендантский чос" артист предложил зрителям предположить "к кому ушла Надя", тем самым дав понять, что причиной развода пары реально может быть другой мужчина.