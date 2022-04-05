Укр

Стало известно к кому ушла Дорофеева: певицу "застукали" с новым бойфрендом (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Стало известно к кому ушла Дорофеева: певицу "застукали" с новым бойфрендом (фото) Новость обновлена 05 апреля 2022, 11:17

В сети появились первые фото артистки с новым возлюбленным.

Известную украинскую певицу Надю Дорофееву, развод с которой ранее прокомментировал ее экс-возлюбленным Владимир Дантес, "засекли" в объятиях нового бойфренда. Артистка с предположительно Михаилом Кацуриным проводит время в Барселоне.

Совместное фото, на котором Надя и Миша обнимаются, было опубликовано в Твиттере.

Стоит отметить, что ранее о том, что Дорофеева ушла к другому мужчине проговорился коллега певицы, экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, в шоу "Комендантский чос". Артист не называл имя возможного нового бойфренда, но дал понять, что это может быть правдой.

Более того, ранее в сети появился слух, что Дорофеева ушла от Дантеса к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину, который одновременно с парой объявил о своем разводе с супругой Дарьей. Такие предположения появились после того, как владелица одной из киевских студий наращивания ресниц под ником lady.tuning опубликовала скрин своей переписки, в которой ей рассказали этот "секрет".

Отметим, что ранее Кацурины и Дантес с Дорофеевой дружили семьями и даже вместе летали в отпуск. Однако после объявления о разводах, Даша Кацурина отписалась от Дорофеевой в Инстаграм.

Кто такой Михаил Кацурин

Михаил Кацурин – 33-летний предприниматель, родом из Бердянска, музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". У него также есть несколько ночных клубов и бренд одежды Katsurina, основанным совместно с его экс-женой Дашей.

Дважды был женат, от второго брака у него двое детей – мальчик и девочка.

Напомним, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева ошарашили своих поклонников новостью о расставании 18 марта 2022-года. Пара пробыла в браке почти 7 лет. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.

Теги:
#Развод #Надя Дорофеева #Дантес #Владимир Дантес
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