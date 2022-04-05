Стало відомо, до кого пішла Дорофєєва: співачку "застукали" з новим бойфрендом (фото)

У мережі з’явилися перші фото артистки із новим коханим.

Відому українську співачку Надю Дорофєєву, розлучення з якою раніше прокоментував її екскоханим Володимир Дантес, "засікли" в обіймах нового бойфренда. Артистка із ймовірно Михайлом Кацуріним проводить час у Барселоні.

Спільне фото, на якому Надя та Михайло обіймаються, було опубліковано у Твіттері.

Раніше про те, що Дорофєєва пішла до іншого чоловіка, проговорився колега співачки, ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, у шоу "Комендантський чос". Артист не називав ім’я нового бойфренда, але дав зрозуміти, що це може бути правдою.

Щобільше, раніше в мережі з’явилася чутка, що Дорофєєва пішла від Дантеса до ресторатора і творця бренду одягу Михайла Кацуріна, який одночасно з парою оголосив про своє розлучення з дружиною Дар’єю. Такі припущення з’явилися після того, як власниця однієї з київських студій нарощування вій під ніком lady.tuning опублікувала скрін свого листування, в якому їй розповіли цей "секрет".

Зазначимо, що раніше Кацуріни та Дантес із Дорофєєвою дружили сім’ями і навіть разом літали у відпустку. Однак після оголошення про розлучення Даша Кацуріна відписалася від Дорофєєвої в Інстаграм.

Хто такий Михайло Кацурін

Михайло Кацурін – 33-річний підприємець, родом із Бердянська, музикант та засновник чотирьох ресторанів східної кухні "Китайський Привіт", "В’єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" та "Японський Привіт". У нього також є кілька нічних клубів та бренд одягу Katsurina, заснованим спільно з його ексдружиною Дашею.

Двічі був одружений, від другого шлюбу у нього двоє дітей – хлопчик та дівчинка.

Нагадаємо, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва приголомшили своїх шанувальників новиною про розлучення 18 березня 2022 року. Пара пробула у шлюбі майже 7 років. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими та улюбленими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.