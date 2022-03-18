Дантес і Надя Дорофєєва розійшлися: як виглядали раніше і зараз (фото)
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Про розлучення Дантеса та Наді Дорофєєвої повідомила сама співачка, хоча чутки про розпад пари почали з’являтися ще до війни
Популярна зіркова пара Надя Дорофєєва і Дантес, які повідомили 18 березня про розставання, пробули у шлюбі майже 7 років. Всі ці роки подружжя охоче ділилося подробицями свого особистого життя з аудиторією у соціальних мережах. Новина про те, що їхній союз розпався, та ще й на тлі військових подій в Україні, дуже засмутила фанів, які стільки років чекали на появу "додошат" і "дантесиків"
Як змінювалася пара Дантеса та Дорофєєвої – у фотопідбірці "Телеграфу".
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Дорофєєва та Дантес познайомилися у 2011 році, під час поїздки у поїзді. Перші два роки вони старанно приховували свої стосунки.
Перший раз Дантес покликав Надю заміж через кілька місяців стосунків, скрутивши з дроту від шампанського імпровізоване кільце. Вдруге чоловік придумав цілий квест, але весілля відклали. За словами пари, накопичене на урочистість спустили на відпочинок та купівлю авто. Однак Володимир запропонував руку і серце коханій знову, і втретє почув у відповідь "так". Тоді співак просив руки своєї пані у прямому ефірі радіо.
Шикарне весілля у лавандовому стилі відбулося у 2015 році. На урочистості були присутні українські зірки.
Протягом майже 7 років шлюбу подружжя активно ділилося спільними знімками у соцмережах. Пару полюбили за їхню щирість.
Особливо популярними ставали фото з відпочинку, на яких чоловік Дорофєєвої Дантес позував без одягу. Та й Надя іноді показувалась у пікантному вигляді.
Дантес в 2021 році публікував зворушливе відео, яке присвятив Наді. У ньому є архівні кадри, які співак колись викупив у фотографа, оскільки закохані на той момент ще приховували почуття від громадськості.
У березні 2022 року стало відомо, що з початку лютого Дорофєєва та Дантес не разом. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися один для одного близькими та коханими людьми.
Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення росії на українські території Надя Дорофєєва записала пронизливе відео, в якому звернулася до білоруських і російських мам.
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