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Дантес і Надя Дорофєєва розійшлися: як виглядали раніше і зараз (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Дантес і Дорофєєва завжди радували шанувальників знімками Новина оновлена 18 березня 2022, 22:25
Дантес і Дорофєєва завжди радували шанувальників знімками

Про розлучення Дантеса та Наді Дорофєєвої повідомила сама співачка, хоча чутки про розпад пари почали з’являтися ще до війни

Популярна зіркова пара Надя Дорофєєва і Дантес, які повідомили 18 березня про розставання, пробули у шлюбі майже 7 років. Всі ці роки подружжя охоче ділилося подробицями свого особистого життя з аудиторією у соціальних мережах. Новина про те, що їхній союз розпався, та ще й на тлі військових подій в Україні, дуже засмутила фанів, які стільки років чекали на появу "додошат" і "дантесиків"

Як змінювалася пара Дантеса та Дорофєєвої – у фотопідбірці "Телеграфу".

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Дорофєєва та Дантес познайомилися у 2011 році, під час поїздки у поїзді. Перші два роки вони старанно приховували свої стосунки.

Артисти закохалися одне в одного з першого погляду
Артисти закохалися одне в одного з першого погляду
Дантес та Дорофєєва зустрічалися до весілля 4 роки
Дантес та Дорофєєва зустрічалися до весілля 4 роки

Перший раз Дантес покликав Надю заміж через кілька місяців стосунків, скрутивши з дроту від шампанського імпровізоване кільце. Вдруге чоловік придумав цілий квест, але весілля відклали. За словами пари, накопичене на урочистість спустили на відпочинок та купівлю авто. Однак Володимир запропонував руку і серце коханій знову, і втретє почув у відповідь "так". Тоді співак просив руки своєї пані у прямому ефірі радіо.

Дантес робив пропозицію Наді три рази
Дантес робив пропозицію Наді три рази
Дантес і Дорофєєва спочатку приховували свої стосунки
Дантес і Дорофєєва спочатку приховували свої стосунки

Шикарне весілля у лавандовому стилі відбулося у 2015 році. На урочистості були присутні українські зірки.

Весілля Наді Дорофєєвої та Дантеса
Весілля Наді Дорофєєвої та Дантеса
До нареченого Дорофєєву вів Потап
До нареченого Дорофєєву вів Потап
День весілля Дантеса та Дорофєєвої
День весілля Дантеса та Дорофєєвої

Протягом майже 7 років шлюбу подружжя активно ділилося спільними знімками у соцмережах. Пару полюбили за їхню щирість.

Дантес та Дорофєєва у "карантинній" фотосесії
Дантес та Дорофєєва у "карантинній" фотосесії
Селфі закоханих
Селфі закоханих
У Дантеса та Дорофєєвої було багато спільних фотосесій
У Дантеса та Дорофєєвої було багато спільних фотосесій
На багатьох фото з чоловіком Надя посміхається
На багатьох фото з чоловіком Надя посміхається
Пара охоче ділилася домашніми знімками
Пара охоче ділилася домашніми знімками
Подружжя на одному зі світських заходів
Подружжя на одному зі світських заходів

Особливо популярними ставали фото з відпочинку, на яких чоловік Дорофєєвої Дантес позував без одягу. Та й Надя іноді показувалась у пікантному вигляді.

Скандальне фото Дантеса та Наді
Скандальне фото Дантеса та Наді
Фото вже колишнього подружжя з відпочинку
Фото вже колишнього подружжя з відпочинку
Ще один хайповий знімок пари
Ще один хайповий знімок пари
Дантес та Дорофєєва в теплих краях
Дантес та Дорофєєва в теплих краях

Дантес в 2021 році публікував зворушливе відео, яке присвятив Наді. У ньому є архівні кадри, які співак колись викупив у фотографа, оскільки закохані на той момент ще приховували почуття від громадськості.

У березні 2022 року стало відомо, що з початку лютого Дорофєєва та Дантес не разом. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися один для одного близькими та коханими людьми.

Нагадаємо, у перші дні повномасштабного вторгнення росії на українські території Надя Дорофєєва записала пронизливе відео, в якому звернулася до білоруських і російських мам.

Теги:
#Дорофєєва #Дантес #Володимир Дантес #Надія Дорофєєва
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