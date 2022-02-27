"Я благаю": Надя Дорофєєва зі сльозами на очах попросила жінок РФ та Білорусі не відправляти синів на війну

Артистка зазначила, що не висловлюватися зараз – це злочин

Українська співачка Надя Дорофєєва закликала жінок Росії та Білорусі не відправляти синів на війну з Україною.

Звернення до росіян та білорусів артистка опублікувала у своєму Інстаграмі.

"Зараз злочин — не висловлюватися. Всі наші друзі зараз сидять у бомбосховищах, їм дуже страшно. Я благаю. Білоруських матерів та російських матерів не пускати своїх синів воювати у нас в Україні. Будь ласка. Зупиніть це, будь ласка", — попросила співачка.

Дівчина не змогла стримати сліз, розповідаючи про своїх друзів, які змушені ховатися у підвалах.

"Вибачте мене за емоції. Інакше ці слова не можу вимовити", — зазначила співачка.

Нагадаємо, днем раніше звернення до росіян записав український телеведучий Сергій Притула. Він закликав їх вийняти язики з кути і почати боротися з Путіним.

Також ми писали, що російський музикант та лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков назвав війну безумством та ганьбою Росії.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.