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Гребенщиков назвав війну безумством та ганьбою Росії

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Борис Гребенщиков Новина оновлена 25 лютого 2022, 10:13
Борис Гребенщиков

Ще один російський артист підтримав Україну.

Лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков висловився про ситуацію в Україні.

Російський музикант назвав війну Росії проти України — безумством та ганьбою Росії.

Відповідний пост Гребенщиков опублікував у Facebook вночі, 25 лютого.

Зазначимо, що після того, як Путін розпочав війну в Україні, багато російських артистів, телеведучих, журналістів і блогерів засудили його дії. Першим своє звернення з проханням припинити війну опублікував Валерій Меладзе, пізніше до нього приєдналися Максим Галкін, Ксенія Собчак, Іван Ургант, Олександр Гудков, Олександр Роднянський, Ілля Красильник, Ілля Найшуллер, Кантемір Балагов.

Також слід нагадати, що 24 лютого у багатьох містах Росії люди вийшли на мітинги із закликом припинити війну.

Теги:
#Росія #Борис Гребенщиков #Російське вторгнення
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