Притула звернувся до росіян: Потрібно витягнути язик з ж*пи (відео)

Бездіяльність росіян зараз дорівнюватиме співучасті.

Відомий телеведучий, волонтер та політик Сергій Притула записав гнівне відео для росіян та закликав до рішучих дій та реакцій на військову агресію Росії проти України.

Відповідний пост він опублікував у Facebook.

"Всім привіт, мене звуть Сергій Притула. Я український телеведучий та волонтер. Це відео я записую не для своїх підписників, а для тих російських зірок телебачення та шоу-бізнесу, з якими я не раз перетинався на знімальних майданчиках. З кимось із вас я перетинався на Comedy Club, з кимось на знімальному майданчику Нового каналу, ви всі, приїжджаючи сюди, розповідали, як ви любите Україну, як ви любите українців, як ви любите українську мову, і всі ви тут непогано заробляли гроші. Зараз так вийшло, що ваша країна вбиває наших громадян, і зараз саме той час, коли треба витягнути язик з ж**пи і почати щось робити, бо якщо ви будете тільки писати у своїх фейсбуках та інстаграмах, як вам соромно і боляче, то від цього нічого не зміниться... Свій сором і свій біль залиште при собі.

І якщо ви нічого не робитимете, то на ваших руках буде не тільки кров українців, а й кров ваших російських хлопців, яких ми зараз вбиваємо в Україні. Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте туди своїх прихильників, людей, які на вас орієнтуються. Ви ж зірки та лідери громадської думки. Або заткніться!", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що російський музикант та лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков назвав війну безумством та ганьбою Росії.

Також слід нагадати, що 24 лютого у багатьох містах Росії люди вийшли на мітинги із закликом припинити війну.