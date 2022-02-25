Притула обратился к русским: Надо вытянуть язык из ж*пы (видео)

Бездействия россиян сейчас будет равно соучаствию.

Известный телеведущий, волонтер и политик Сергей Притула записал гневное видео для россиян и призвал к решительным действиям и реакциям на военную агрессию России против Украины.

Соответствущий пост он опубликовал в Facebook.

"Всем привет, меня зовут Сергей Притула. Я украинский телеведущий и волонтер. Это видео я записываю не для своих подписчиков, а для тех русских звезд телевидения и шоу-бизнеса, с которыми я не единожды пересекался на съёмочных площадках. С кем-то из вас я пересекался на "Comedy Club", с кем-то на съемочной площадке Нового канала. Вы все, приезжая сюда, рассказывали, как вы любите Украину, как вы любите украинцев, как вы любите украинский язык. И все вы здесь неплохо зарабатывали деньги. Сейчас так получилась, что ваша страна убивает наших граждан. И сейчас именно то время, когда надо вытянуть язык из ж**пы и начать что-то делать. Потому что, если вы будете только писать в своих фейсбуках и инстаграмах, как вам стыдно и больно, то от этого ничего не изменится. Свой стыд и свою боль оставьте при себе. Нам нужны ваши действия. Потому что без бездействия сейчас будет равно соучаствию.

И если вы не будете ничего делать, то на ваших руках будет не только кровь украинцев, но и кровь ваших русских парней, которых мы сейчас убиваем в Украине. Блокируйте военные части, выходите на улицы, выводите туда своих сторонников, людей, которые на вас ориентируются. Вы же звезды и лидеры общественного мнения. Или заткнитесь!", — сказано в сообщении.

Отметим, что российский музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал войну безумием и позором России.

Также следует напомнить, что 24 февраля во многих городах России люди вышли на митинги с призывом прекратить войну.