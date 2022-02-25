Гребенщиков назвал войну безумием и позором России

Еще один российский артист поддержал Украину.

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков высказался о ситуации на Украине.

Российский музыкант назвал войну России против Украины — безумием и позором России.

Соответствующий пост Гребенщиков опубликовал в Facebook ночью, 25 февраля.

Отметим, что после того, как Путин начал войну в Украине, многие российские артисты, телеведущие, журналисты и блогеры засудили его действия. Первым свое обращение с просьбой прекратить войну опубликовал Валерий Меладзе, позже к нему присоединились Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Александр Гудков, Александр Роднянский, Илья Красильщик, Илья Найшуллер, Кантемир Балагов.

Также следует напомнить, что 24 февраля во многих городах России люди вышли на митинги с призывом прекратить войну.