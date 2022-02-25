Укр

Гребенщиков назвал войну безумием и позором России

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
203
Борис Гребенщиков Новость обновлена 25 февраля 2022, 10:13
Борис Гребенщиков

Еще один российский артист поддержал Украину.

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков высказался о ситуации на Украине.

Российский музыкант назвал войну России против Украины — безумием и позором России.

Соответствующий пост Гребенщиков опубликовал в Facebook ночью, 25 февраля.

Отметим, что после того, как Путин начал войну в Украине, многие российские артисты, телеведущие, журналисты и блогеры засудили его действия. Первым свое обращение с просьбой прекратить войну опубликовал Валерий Меладзе, позже к нему присоединились Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант, Александр Гудков, Александр Роднянский, Илья Красильщик, Илья Найшуллер, Кантемир Балагов.

Также следует напомнить, что 24 февраля во многих городах России люди вышли на митинги с призывом прекратить войну.

Теги:
#Россия #Борис Гребенщиков #Российское вторжение
Алексей Арестович
Украина
РосСМИ запустили фейк о планах Украины прогнуться под Россию: Арестович опровергает
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
РосСМИ запустили фейк о планах Украины прогнуться под Россию: Арестович опровергает
Дата публикации
Категория
Россияне с утра накрыли Киев ракетными ударами
Важнейший день в истории: как Россия на глазах у Запада пытается захватить Киев
Дата публикации
Категория
Военная техника противника досталась украинцам в качестве трофея
ВСУ остановили прорыв России под Черниговом: появились фото подбитой техники
Дата публикации
Категория
Потери войск России: в Минобороны озвучили внушительную цифру
Потери войск России: в Минобороны озвучили внушительную цифру
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)