Укр

В России все больше людей выходят протестовать против войны: видео из Москвы и Санкт-Петербурга

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Российские правоохранители массово задерживают протестующих Новость обновлена 24 февраля 2022, 20:45
Российские правоохранители массово задерживают протестующих

Жители Москвы и Питера во всю скандируют "Нет войне".

Пока Россия обстреливает украинские территории, граждане РФ продолжают выходить на многочисленные митинги в поддержку Украины. Россияне поддерживают украинцев и осуждают вторжение на ее территории. Большие акции протеста проходят в Москве, а также Санкт-Петербурге.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Тысячи россиян вышли на митинг НЕТ ВОЙНЕ! Путин явно этого не ожидал !" — написал Геращенко, призывая россиян из разных городов РФ также выходить на митинги против войны.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как на акции в Москве против войны в Украине 22-летняя девушка метнула коктейль Молотова в полицейских. Активистку задержали, сообщает телеграм-канал Sharp`s.

Оперативная информация о ситуации в Украине в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется) ".

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин цинично оправдал войну с Украиной, назвав вторжение на украинские территории "вынужденной мерой".

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#Украина #Митинг #Россия #Война
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