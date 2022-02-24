В России все больше людей выходят протестовать против войны: видео из Москвы и Санкт-Петербурга
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Жители Москвы и Питера во всю скандируют "Нет войне".
Пока Россия обстреливает украинские территории, граждане РФ продолжают выходить на многочисленные митинги в поддержку Украины. Россияне поддерживают украинцев и осуждают вторжение на ее территории. Большие акции протеста проходят в Москве, а также Санкт-Петербурге.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Тысячи россиян вышли на митинг НЕТ ВОЙНЕ! Путин явно этого не ожидал !" — написал Геращенко, призывая россиян из разных городов РФ также выходить на митинги против войны.
Также в сети появилось видео, на котором видно, как на акции в Москве против войны в Украине 22-летняя девушка метнула коктейль Молотова в полицейских. Активистку задержали, сообщает телеграм-канал Sharp`s.
Оперативная информация о ситуации в Украине в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина зашли в Украину, Россия ведет ракетный обстрел многих городов Украины (обновляется) ".
Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин цинично оправдал войну с Украиной, назвав вторжение на украинские территории "вынужденной мерой".