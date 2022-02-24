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У Росії все більше людей виходять протестувати проти війни: відео з Москви та Санкт-Петербурга

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Російські правоохоронці масово затримують протестувальників Новина оновлена 24 лютого 2022, 20:45
Російські правоохоронці масово затримують протестувальників

Жителі Москви та Пітера на всю скандують "Ні війні".

Поки Росія обстрілює українські території, громадяни РФ продовжують виходити на численні мітинги на підтримку України. Росіяни підтримують українців та засуджують вторгнення на її території. Великі акції протесту відбуваються у Москві, а також Санкт-Петербурзі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Тисячі росіян вийшли на мітинг НІ ВІЙНІ! Путін явно цього не очікував!" — написав Геращенко, закликаючи росіян із інших міст РФ також виходити на мітинги проти війни.

Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, як на акції у Москві проти війни в Україні 22-річна дівчина кинула коктейль Молотова в поліцейських. Активістку затримали, повідомляє телеграм-канал Sharp`s.

Оперативна інформація про ситуацію в Україні у матеріалі "Телеграфа": " Війна: війська Путіна зайшли в Україну, Росія веде ракетний обстріл багатьох міст України (оновлюється) ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як російський президент Володимир Путін цинічно виправдав війну з Україною, назвавши вторгнення на українські території "вимушеним заходом".

Теги:
#Україна #Мітинг #Росія #Війна
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