Дантес вперше прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою

Дантес заявив, що їм з Надею треба було вчасно розійтися, щоб не спаплюжити минуле

Український співак Володимир Дантес вперше прокоментував розлучення з екс-солісткою гурту "Время и Стекло" Надією Дорофєєвою. Музикант заявив, що колишні закохані зараз нормально спілкуються, проте важливо було вчасно розійтися, щоб "не заплямувати минуле".

Про це музикант розповів в ефірі YouTube-шоу "Леви на Джипі".

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"Я нормально ... Слухайте, ми ж написали пост, який виставили в Instagram, і в цьому пості вся правда, яку ми хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо і це рішення не було прийнято, коли ми виставили піст, це було раніше. Просто Коли ти планував собі одне, а потім починається війна, то людям не до цього... Але потім, коли минає час, і ти думаєш: "Ну, млинець, це якось дивно і, напевно, треба про це сказати і якось приховувати це неможливо". Але ми нормально спілкуємося, ми дуже близькі друзі, все добре. Я думаю, що так має бути, коли ти хочеш не заплямувати минуле, треба вчасно сепаруватися", – сказав Дантес.

Зазначимо, що раніше в мережі з’явилася чутка, що Надя Дорофєєва пішла від Дантеса до ресторатора і творця бренду одягу Михайла Кацуріна, який одночасно з парою оголосив про своє розлучення з дружиною Дар’єю. Користувачі мережі вирішили, що це не збіг. Більше того, Даша Кацуріна відписалася від Дорофєєвої, хоча раніше часто публікували спільні знімки.

Увага! На відео є нецензурна лексика

Як повідомляв "Телеграф", у березні 2022 року стало відомо, що з початку лютого Дорофєєва та Дантес не разом. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими та улюбленими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.