"Пішла до іншого": Позитив випадково розкрив правду про розлучення Дорофєєвої та Дантеса

У мережі з’явилася чутка, що Дорофєєва пішла до іншого.

Колега відомої української співачки Наді Дорофєєвої, ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, підігрів чутки, що причиною розлучення однієї з найпопулярніших пар українського шоубізнесу Дорофєєвої та Дантеса є інший чоловік.

Про причини розлучення артистів Позитив проговорився під час розмови з коміками Колею Зиряновим, Андрієм Лузаном та Валіком Міхієнком у шоу "Комендантський чос".

Випадково чи навмисне, але Олексій запропонував глядачам написати у коментарях, "до кого пішла Надя і де вона зараз", тим самим роздмухавши інтригу серед підписників "Львів на джипі". Також Позитив зазначив, що зараз не знає де Надя, вони весь цей час не спілкувалися.

Зазначимо, що раніше в мережі з’явилася чутка, що Надя Дорофєєва пішла від Дантеса до ресторатора і творця бренду одягу Михайла Кацуріна, який одночасно з парою оголосив про своє розлучення з дружиною Дар’єю. Користувачі мережі вирішили, що це не збіг. Щобільше, Даша Кацуріна відписалася від Дорофєєвої, хоча раніше часто публікували спільні знімки.

Також "дров у вогонь" підкинула публікація власниці однієї з київських студій нарощування вій під ніком lady.tuning скріна листування, в якому їй розповіли, що Дорофєєва зійшлася з Кацуріним.

Нагадаємо, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва приголомшили своїх шанувальників новиною про розлучення 18 березня 2022 року. Пара пробула у шлюбі майже 7 років, і, судячи з тих публікацій, які вони публікували на своїх сторінках в Інстаграм, шанувальники і не думали, що пара колись розлучиться.