Дважды женат и с двумя детьми: что известно о "разлучнике" Дорофеевой и Дантеса

"Виновником" расставания артистов называют Михаила Кацурина

Поклонники одной из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса — Нади Дорофеевой и Вовы Дантеса, никак не могут смириться с их разводом, о котором артисты объявили 18 марта. Так как пара толком ничего не объяснила, фаны начали вести собственное "расследование" и таки нашли "разлучника". Новым бойфрендом певицы называют успешного киевского ресторатора Михаила Кацурина.

В сети даже появилось совместное фото, на котором видно, как Надя и Миша обнимаются. Пара вроде как проводи время вместе в Барселоне.

Кто такой Михаил Кацурин

Михаил Кацурин — 3З-летний уроженец Бердянска. В столицу мужчина перебрался в 2005-м году, чтобы начать строить карьеру. Пожив в Киеве, не захотел менять место жительства.

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Музыкант и основатель четырех ресторанов восточной кухни в Киеве: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет". Также бизнесмен является владельцем трех ночных клубов, бренда одежды Katsurina, который он основал вместе со своей экс-супругой Дарьей. Ко всему, Михаил ведет успешный блог в Инстаграм, где за ним следит 145 тыс.подписчиков.

Кацурин — дважды был женат и у него двое детей,- дочь Александра и сын Иван, которые появились во втором браке с Дарьей Кацуриной. Пара поженилась в 2015 году, а о разводе объявила на день позже за Дантеса и Дорофееву.

Бизнесмен много путешествует, особенно предпочитает проводить время в Таиланде или Индонезии. В декабре 2020 года Кацурины вместе с Дантесом и Дорофеевой отдыхали на одной вилле на Бали.

Отметим, что первым, кто проговорился, что Дорофеева ушла к другому мужчине, был коллега певицы, экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив. Во время шоу "Комендантский чос" артист предложил зрителям предположить "к кому ушла Надя", тем самым дав понять, что причиной развода пары реально может быть другой мужчина. Более того, эти слухи подогрела и сама Даша Кацурина, которая отписалась от Дорофеевой в Инстаграм после объявления о разводах.

Такие предположения появились после того, как владелица одной из киевских студий наращивания ресниц под ником lady.tuning опубликовала скрин своей переписки, в которой ей сообщили "новость" о Дорофеевой.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2022 года стало известно, что с начала февраля Дорофеева и Дантес не вместе. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.