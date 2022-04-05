Двічі одружений і з двома дітьми: що відомо про "розлучника" Дорофєєва та Дантеса

"Винником" розлучення артистів називають Михайла Кацуріна

Шанувальники однієї з найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу — Наді Дорофєєвої та Вови Дантеса ніяк не можуть змиритися з їхнім розлученням, про яке артисти оголосили 18 березня. Оскільки пара до ладу нічого не пояснила, фани почали вести власне "розслідування" і таки знайшли "розлучника". Новим бойфрендом співачки називають успішного київського ресторатора Михайла Кацуріна.

У мережі навіть з’явилося спільне фото, на якому видно, як Надя та Міша обіймаються. Пара ніби проводи час разом у Барселоні.

Хто такий Михайло Кацурін

Михайло Кацурін — 3-річний уродженець Бердянська. До столиці чоловік перебрався 2005-го року, щоб почати будувати кар’єру. Поживши у Києві, не захотів міняти місце проживання.

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Музикант та засновник чотирьох ресторанів східної кухні у Києві: "Китайський Привіт", "В’єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" та "Японський Привіт". Також бізнесмен є власником трьох нічних клубів, бренду одягу Katsurina, який він заснував разом зі своєю ексдружиною Дар’єю. До того ж Михайло веде успішний блог в Інстаграм, де за ним слідкує 145 тис. передплатників.

Кацурін — двічі був одружений і у нього двоє дітей, — дочка Олександра та син Іван, які з’явилися у другому шлюбі з Дарією Кацуріною. Пара одружилася у 2015 році, а про розлучення оголосила на день пізніше за Дантеса та Дорофєєву.

Бізнесмен багато подорожує, особливо воліє проводити час у Таїланді чи Індонезії. У грудні 2020 року Кацуріни разом із Дантесом та Дорофєєвою відпочивали на одній віллі на Балі.

Зазначимо, що першим, хто проговорився, що Дорофєєва пішла до іншого чоловіка, був колега співачки, ексучасник гурту "Час та Скло" Олексій Завгородній, відоміший як Позитив. Під час шоу "Комендантське чос" артист запропонував глядачам припустити "до кого пішла Надя", тим самим давши зрозуміти, що причиною розлучення пари реально може бути інший чоловік. На додаток, ці чутки підігріла і сама Даша Кацуріна, яка відписалася від Дорофєєвої в Інстаграмі після оголошення про розлучення.

Такі припущення з’явилися після того, як власниця однієї з київських студій нарощування вій під ніком lady.tuning опублікувала скрін свого листування, в якому їй повідомили "новину" про Дорофєєву.

Як повідомляв "Телеграф", у березні 2022 року стало відомо, що з початку лютого Дорофєєва та Дантес не разом. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими та улюбленими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.