"Ушла к другому": Позитив случайно раскрыл правду о разводе Дорофеевой и Дантеса

В сети появился слух, что Дорофеева ушла к другому.

Коллега известной украинской певицы Нади Дорофеевой, экс-участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, подогрел слухи, что причиной расставания одной из самых популярных пар украинского шоу-бизнеса Дорофеевой и Дантеса является другой мужчина.

О причинах развода артистов Позитив проговорился во время разговора с комиками Колей Зыряновым, Андреем Лузаном и Валиком Михиенко в шоу "Комендантский чос".

Случайно или нарочно, но Алексей предложил зрителям написать в комментариях, "к кому пошла Надя и где она сейчас", тем самым раздув интригу среди подписчиков "Львов на джипе". Также Позитив отметил, что сейчас не знает, где Надя, они все это время не общались.

Отметим, что ранее в сети появился слух, что Надя Дорофеева ушла от Дантеса к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину, который одновременно с парой объявил о своем разводе с супругой Дарьей. Пользователи сети решили, что это не совпадение. Более того, Даша Кацурина отписалась от Дорофеевой, хотя раньше они часто публиковали совместные снимки.

Также "масла в огонь" подлила публикация владелицы одной из киевских студий наращивания ресниц под ником lady.tuning скрина переписки, на котором ей рассказали, что Дорофеева сошлась с Кацуриным.

Напомним, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева ошарашили своих поклонников новостью о расставании 18 марта 2022-года. Пара пробыла в браке почти 7 лет, и судя по тем публикациям, которые они публиковали на своих страницах в Инстаграм, поклонники и не думали, что пара когда-то расстанется.