"Розстікається всередині заборонене кохання": шанувальники Дорофєєвої помітили в її пісні натяк на нові стосунки

Сама Дорофєєва поки що ніяк не коментує домисли шанувальників.

Після того як Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розставання і не назвали чіткої причини розлучення, шанувальники пари почали вести власне розслідування. І таки їм вдалося "нарити" багато цікавої інформації та навіть "вирахувати розлучника" пари.

Новим бойфрендом співачки називають Михайла Кацуріна, спільне фото з яким з’явилося в мережі раніше. На знімку видно, як Надя та Міша обіймаються. Начебто пара проводить час разом у Барселоні.

Зазначимо, що Михайло успішний київський ресторатор та музикант, засновник чотирьох ресторанів східної кухні у Києві: "Китайський Привіт", "В’єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" та "Японський Привіт", а також співзасновник бренду одягу Katsurina.

Також шанувальники помітили, що Надя Дорофєєва "натякала" про свої нові почуття та нового коханого у своїх піснях ще за місяць до оголошення розлучення. Якщо вслухатися в текст пісні DOROFEEVA — "raznotsvetnaya", то там вона співає про заборонене кохання через яке вона втратила контроль. Також у тексті сказано, що героїня пісні "довго не литиме сльози".

Нагадаємо, що Володимир Дантес та Надя Дорофєєва приголомшили своїх шанувальників новиною про розлучення 18 березня 2022 року. Пара пробула у шлюбі майже 7 років. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими людьми.

Читайте також: Категорія Lifestyle Дантес вперше прокоментував розлучення з Надею Дорофєєвою Дантес заявив, що їм з Надею треба було вчасно розійтися, щоб не спаплюжити минуле

Зазначимо, що першим, хто проговорився, що Дорофєєва пішла до іншого чоловіка, був колега співачки, ексучасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній, відоміший як Позитив. Під час шоу "Комендантський чос" артист запропонував глядачам припустити "до кого пішла Надя", тим самим давши зрозуміти, що причиною розлучення пари реально може бути інший чоловік.