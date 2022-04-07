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Дмитрий Ступка развелся с женой: к кому ушла Полина Логунова

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Дмитрий Ступка с женой и дочерью Новость обновлена 07 апреля 2022, 11:24
Дмитрий Ступка с женой и дочерью

Новый мужчина одаривает Логунову бриллиантами

Украинский актер и телеведущий Дмитрий Ступка, который ранее в прямом эфире оскорбил травести-диву Монро, развелся с женой Полиной Логуновой.

Об этом белорусская модель сообщила в своем Инстаграм. По словам Логуновой, они остались хорошими друзьями и любящими родителями.

"Друзья, мы с Димой больше не супруги, но остались отличными друзьями и любящими родителями, за что ему благодарна. Нам удалось сохранить действительно дружескую атмосферу. Мы будем подавать пример, как бывшим супругам можно сохранить отношения, — отметила Полина", — сообщила Полина в сторис.

Дмитрий Ступка в своих соцсетях развод с Логуновой пока никак не прокомментировал.

Отметим, что ранее Ступка рассказывал, что даже спустя 5 лет брака, мать Дмитрия и Полина — не переносят друг друга. К тому же когда у актера спросили, не думал ли он о разводе с супругой, то актер признался, что такие мысли у него появлялись.

К кому ушла Полина Логунова

Можно предположить, что в жизни модели и ведущей Полины Логуновой появился новый мужчина, который осыпает ее дорогими подарками. Так, в сторис девушка показала роскошное кольцо с бриллиантами, отметив, что его подарил не Дима. Однако, кто именно стал ее новым избранником, модель пока не раскрыла.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2022 года стало известно, что самая красивая пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.

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