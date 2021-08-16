Украинский актер Дмитрий Ступка попал в скандал из-за некорректного высказывания в адрес травести-дивы Монро.

Внук легендарного украинского актера Богдана Сильвестровича Ступки тоже актер и телеведущий Дмитрий Ступка шокировал сеть своим высказыванием в адрес травести-дивы Монро во время прямого эфира канала Live.

Возмущенная Монро опубликовала на своей странице в Инстаграм пост, к которому прикрепила видео сюжета, где обсуждался ее наряд на красной дорожке Одесского фестиваля. А в подписи к нему пожаловалась на то, что Ступка назвал ее "оно".

"Со дна постучали" — комментирует Монро.

Подписчики травести-дивы поддержали свою любимицу и тоже "накинулись" на Дмитрия, призывая руководство канала уволить его за подобные высказывания.

Дмитрий Ступка в свою очередь извинился перед Монро, написав ей комментарий к этому же посту.

Ранее, "Телеграф" писал, что в скандал попала украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona за дрифт на Софийской площади. Украинцам не понравились гонки в исторической части столицы и они "заставили" артистку отмыть следы шин на площади.