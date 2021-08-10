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Разрешила полиция: в Киеве гонщики устроили дрифт на Софиевской площади (видео)

Разрешила полиция: в Киеве гонщики устроили дрифт на Софиевской площади (видео)
12:06 Сегодня Телеграф скриншот с видео

В центре Киева утром во вторник, 10 августа, неизвестные устроили дрифт на Софиевской площади.

Видео опубликовал первый заместитель гендиректора заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в Facebook.

Кадры чиновник подписал словами: "Что это было?".

На видео видно, как два автомобиля описывают восьмерку вокруг памятника Богдану Хмельницкому на Софиевской площади. При этом их на камеру снимают операторы.

От дрифта автомобилей на асфальте на территории заповедника остались черные следы, а при выполнении элементов стоял очень сильный гул.

В то же время, украинский политик Игорь Шевченко в Facebook уточнил, что "покатушки" устроили в 7:30 утра и якобы разрешение на них дала полиция и руководство заповедника.

"Город фиксирует убытки и будет предъявлять претензии компании Red Bull и тем, кто дал разрешение", - добавил он.

В комментариях к сообщению киевляне выразили свое возмущение этой ситуацией. По мнению большинства из них - такие гонки в исторической части города на территории заповедника - недопустимы.

людей возмутил дрифт около Софии Киевской

В свою очередь Киевская городская государственная администрация (КГГА) заявила, что никаких разрешений на съемку этого видео не предоставляла и уже обратилась в полицию для выяснения всех обстоятельств.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Банковой поселили огромного петуха.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Просмотры: 880

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Киев, Скандал, Автогонки, София Киевская в Киеве.
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