На Банковой поселили огромного петуха (фото)

Детская площадка, которую организовывают перед Офисом президента по мотивам работ Марии Примаченко вызвала неоднозначную реакцию в сети. Прежде всего пользователей удивил гигантский петух.

Об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь волонтерской организации InformNapalm Михаил Макарук.

Детская площадка по мотивам известной украинской художницы станет арт-объектом и будет открыта в августе.

Проект организовали по инициативе "Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В Офисе президента уверены - он даст возможность познакомиться с украинской культурой и детям, и взрослым. Гендиректор "Экспоцентра Украины" Евгений Мушкин считает, что работы Марии Примаченко иллюстрируют добро и украинскую гостеприимность.

Также детская площадка на Банковой будет инклюзивной.

Ранее "Телеграф" писал, что на ВДНХ во время концерта Лагутенко ("Мумий Тролль") состоялся пикет.