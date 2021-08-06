На концерте "Мумий Тролль" в Киеве мужчина устроил пикет с призывом "не кормить московских гастролеров"

В среду вечером, 4 августа, на локации ВДНХ в Киеве прошел большой сольный концерт российской рок-группы "Мумий Тролль" с фронтменом Ильей Лагутенко. На мероприятии нашелся мужчина, который призвал всех прекратить поддержку российских артистов.

Об этом в Facebook сообщает ОО "Відсіч".

"И один в поле воин. Вот такого пикетчика, с более чем уместным лозунгом на плакате, можно было увидеть возле Экспоцентра Украины, где сегодня гастролируют какие-то очередные запоребриковыепереносчики штамма "Дельта"", - пишут в соцсети.

Вместе с группой выступал также украинский певец Иван Дорн, который много раз неоднозначно высказывался о российской агрессии в Украине. Большую часть времени скандальный артист работает в России.

Известно, что концерт посетило более 10 тысяч человек. Цены на билеты - от 1199 грн, сообщает concert.ua.

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Добавим, что в этом году на Каннском кинофестивале Дорн представил вместе с российскими актерами фильм режиссера Кирилла Серебрянникова "Петровы в гриппе".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российскому певцу Филиппу Киркорову все же запретили посещать Украину, а вот транслировать его клипы и песни можно.