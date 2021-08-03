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"А с Бастой так можно?" Крымнашисту Филиппу Киркорову все же запретили въезд в Украину

"А с Бастой так можно?" Крымнашисту Филиппу Киркорову все же запретили въезд в Украину
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

Российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года за посещение Крымского полуострова, оккупированного Россией еще в марте 2014 году. Но здесь есть свои нюансы. Напомним, что причиной исключения Киркорова из "черного списка" СБУ стали "судебные прецеденты".

Как рассказал в своем новом видео на YouTube Сергей Стерненко, концертов 54-летнего певца не будет на территории Украины в ближайшие годы.

По словам блогера, ему написал неравнодушный гражданин Украины, который обращался в Службу безопасности с заявлением о запрете въезда Киркорова тогда, когда СБУ выключила его из "черного списка". И пришел ответ - документ СБУ от 16 июля 2021 года, где указано, что Киркорову запретили въезд в Украину еще 7 июня этого года.

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"Такая себе половинчатая победа. Транслировать фильмы с его участием, показывать клипы и транслировать его песни у нас в стране можно, а ездить ему сюда запрещено", - резюмировал Стерненко.

Документ Киркоров

Документ Киркоров

Кроме этого, блогер вспомнил о скандальном российском рэпере Басте (наст. имя Василий Вакуленко), который неоднократно посещал Крым с концертами, там же играл в фильме российского военного, и который сейчас является лицом российского банка,  который помогает с жильем российским военным.

Напомним, что Киркоров был внесен в "черный список" по приказу Минкульта Украины еще 22 июня. После этого артист заявил, что гордится тем, что он попал в этот список. Неожиданное решение СБУ об исключении российского артиста вызвало бурю негодования среди украинцев.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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СБУ, Крым, Филипп Киркоров, Сергей Стерненко.
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