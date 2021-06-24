"Король российской поп-сцены" Филипп Киркоров попал в "черный список" Минкульта

Вслед за популярным рэпером Моргенштерном/Алишером Валеевым в "черный список" Минкульта по представлению СБУ попал и "король российской эстрады" - Филипп Киркоров. Отметим, что у певца есть звание Народного артиста Украины.

О пополнении в "черном списке" сообщается на официальном сайте Минкульта Украины.

"Соответствующим приказом МКИП от 22 июня 2021 Киркорова Филиппа Бедросовича было включено в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины" - говорится в сообщении на сайте министерства.

Теперь о гастролях и показах на украинском телевидении Филипп Бедросович может позабыть.

Стоит отметить, что на сайте не указана конкретная причина, по которой артист внесен в "черный список". Однако кто не знает, что Киркоров с удовольствием ездит в Крым, считая его российской территорией.

Напомним, что ранее Филипп Киркоров выпустил совместный музыкальный клип с украинской певицей Анной Корсун, более известной как MARUV.

Также отметим, что Филиппу Киркорову запретили въезд и в Литву. Причиной запрета стала поддержка артистом оккупации Крыма.