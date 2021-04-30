"Где-то в дурке плачет настоящий Филипп": Киркоров и MARUV представили совместный клип (видео)

В последний день апреля 2021 года 54-летний российский певец Филипп Киркоров выпустил совместный клип с украинской певицей MARUV (наст. имя Анна Корсун). Музыкальное видео под названием KOMILFO ("Комильфо") вышло в день рождения артиста.

Ролик, который изобилует довольно шокирующими сценами, появился на официальном YouTube-канале именинника.

"Наш новый клип Комильфо сведет вас с ума! Балансировать между крайностями - мой стиль жизни. Но такой подставы от коварной MARUV я не ожидал… Да еще и в свой день рождения!", - написал исполнитель в день премьеры в соцсети Инстаграм.

За стилистику клипа были взяты идеи из триллеров, фильмов ужасов про психиатрические лечебницы.

"Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра MARUV может насильно удерживать в психиатрической больнице самого Филиппа Киркорова?", - добавили под видео на видеохостинге.

Внимание! В клипе звучит ненормативная лексика:

В комментариях поклонники артистов выразили свое мнение, и большинству из них песня и клип на нее очень понравились.

Напомним, что премьеру клипа Киркорова и MARUV анонсировали 27 апреля.