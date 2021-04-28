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"Деньги не пахнут?": в сети возмущены "гастролями" украинской рок-группы Green Grey в России

"Деньги не пахнут?": в сети возмущены "гастролями" украинской рок-группы Green Grey в России
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В июне 2021 года в России пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей "Дикая мята", который собирает на своей сцене популярных российских и зарубежных артистов.

Помимо известных российских групп и певцов на фестиваль приглашена и украинская группа из киева Green Grey.  Как говорится на сайте фестиваля, это будет их первый концерт в России с 2011 года.

Пользователи сети не очень обрадовались "гастролям" группы в РФ. В Фейсбуке началось обсуждение будущего выступление, и оно не из самых приятных.

"Деньги не пахнут?)) не стыдно?)) Бабло победило?))", "У них отмазка: искусство вне политики", "Мдааа", "Два ватана" - пишут в сети.

Группа Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В своем творчестве используют смесь разнообразных музыкальных стилей и направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро. С 2012 года Green Grey экспериментируют с электронно-роковым звучанием.

Во многих своих композициях Green Grey также поднимают разные остросоциальные темы.

На 2021 год у Green Grey насчитывается шесть студийных альбомов, две компиляции, концертный альбом "Две эпохи", 25 официальных видеоклипов и документальный фильм.

Ранее, "Телеграф" писал, что сеть возмущена возможным концертом молодого российского исполнителя Хабиба Шарипова в Киеве.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Фестиваль, Музыка, Группа, Green Grey.
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