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"Чего они лезут к нам?": российский певец после Донецка собрался с концертом в Киев

"Чего они лезут к нам?": российский певец после Донецка собрался с концертом в Киев
Обновлено 10:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram

На 12 мая на площадке МЦКИ ПУ (Октябрьский дворец) в Киеве запланирован концерт молодого российского исполнителя, участника проекта "Песни на ТНТ" Хабиба Шарипова

Однако этот концерт пока остается под вопросом. 

Запланированное выступление автора популярного хита "Ягода малинка" в Украине не первое. В феврале 2020 года Хабиб дал концерт в оккупированном Донецке и Алчевске. Этот факт и стал причиной возможной отмены майского концерта.

Народный депутат Украины Соломия Бобровская на своей странице в Фейсбук сообщила, что она направила обращение в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины о запрете въезда Шарипова в страну.

"Пришел ответ от СБУ, что информацию они получили и передали пограничникам. ГПСУ смогут запретить въезд Хабибу только на пункте пересечения границы, поэтому состоится его концерт пока останется в распоряжении ГПСУ" - написала Бобровская. 

В комментариях к ее посту украинцы поддерживают ее позицию. Многим не нравиться тот факт, что российские артисты рвутся давать свои концерты именно в Украину. 

 Хабиб Шарипов - молодой исполнитель каверов и автор собственных песен, родом из Казани. Участник российского вокального шоу "Песни" на ТНТ. Также Хабиб входит в творческое объединение тиктокеров @SuperHouse, которое основал репер Дава (Давид Манукян). Очень популярен в TikTok (почти 9 млн подписчиков).

Самые популярные треки: "Шантай", "Ягода-малинка", "Грустинка" и "Девчонка со двора".

Ранее, стало известно, что популярный исполнитель Моргенштерн не будет давать концерт в Украине. Артист заявил, что ему страшно.

Напомним, что Моргенштерн уже давал концерт в Украине. Артист приезжал в Одессу в декабре 2020 года.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Концерт, Музыка, Певец, Хабиб Шарипов.
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