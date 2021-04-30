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Киркорову 54. Лучшие хиты и самые эпатажные образы "короля" (фото, видео)

Киркорову 54. Лучшие хиты и самые эпатажные образы "короля" (фото, видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

30 апреля российскому эстрадному исполнителю и актеру Филиппу Киркорову, который впервые в этом году не поздравил бывшую жену Аллу Пугачеву с днем рождения, исполнилось 54 года.

Будущий артист родился в 1967 году в Варне, Болгария, в семье певца Бедроса Филлиповича Киркорова, который в начале апреля попал в больницу с осложнениями после перенесенного коронавируса.

В 1988 году окончил музыкальное училище Гнесиных в Москве. С 1985 года начал выступать на сцене. В то же время познакомился с Аллой Борисовной, которая пригласила его принимать участие в ежегодной сборной концертной программе "Рождественские встречи".

Источник фото: Узнай Все

Свой первый клип "Кармен" певец выпустил в 1988 году.

За свою продолжительную творческую карьеру Киркоров выпустил множество успешных альбом, среди них: For You (2007), "Дуэты" (2004), "Незнакомка" (2003), "Влюбленный и безумно одинокий" (2002), "Вчера, Сегодня, Завтра и…" (2001), "Огонь и вода" (2000), "Лучшее, Любимое и только для Вас!" (1998), "Ой, мама, шика дам!" (1998), "С любовью к Единственной" (1998), "Небо и земля" (1991).

Хитами исполнителя стали такие песни, как "Огонь и вода", "Ой, мама, шика дам!", "Единственная моя", "Жестокая любовь", "Зайка моя", "Немного жаль".

В 2018 году вышла новая песня под названием "Цвет настроения синий". Сингл стал очень популярным, а клип на YouTube собрал более 60 миллионов просмотров.

Отдельного внимания заслуживают эпатажные образы 54-летнего исполнителя. Вспомним, как менялся его концертный гардероб (источник фото - Elle):

Артист всегда при параде. Именно эту черту Филиппа Киркорова обожают все его поклонники.

Напомним, что в 2021 году российской эстрадной певице Алле Пугачевой исполнилось 72 года.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 248

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Филипп Киркоров, Стиль, Песни, Клипы.
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