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Киркоров в день рождения Пугачевой вспомнил молодость без неё (фото)

Киркоров в день рождения Пугачевой вспомнил молодость без неё (фото)
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

Российский эстрадный певец и актер Филипп Киркоров, который недавно довел Ольгу Бузову до слез, впервые за много лет не поздравил с днем рождения свою бывшую супругу Аллу Борисовну Пугачеву. Напомним, что 15 апреля легендарной артистке исполнилось 72 года - певица приняла поздравления с праздником от своего теперешнего мужа Максима Галкина и их общих детей.

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" наверное обиделся на примадонну из-за того, что не так давно она отписалась от него в Инстаграме после призыва артиста накануне акции протеста в Москве "не раскачивать лодку" и поддержать президента России Владимира Путина.

В тоже время, в день рождения Пугачевой Киркоров выложил в сториз Инстаграма свои архивные кадры, сделанные в разные годы. Так сказать, вспомнил молодость.

Нужно отметить, что 30 марта внучке Аллы Борисовны - дочери Кристины Орбакайте Клавдии Земцовой - исполнилось 9 лет. Филипп Киркоров пригласил ее на российское шоу "Маска", где вручил ей два подарка - игрушечный самолет и музыкальный кукольный домик, передает ФедералПресс.

Добавим, что российский певец практически каждый год поздравлял бывшую возлюбленную с днем рождения.

В 2017 году:

В 2018 году:

В 2019 году:

В 2020 году:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Филипп Киркоров ущипнул Ольгу Бузову, которая покидает реалити-шоу "Дом-2", за ягодицу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Филипп Киркоров, Алла Пугачева.
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