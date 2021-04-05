Бузова тоже не без греха: Филипп Киркоров довел певицу до истерики (видео)

4 апреля 2021 года в России состоялась ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards", которая не прошла без "приключений". Ведущими премии стали Ксения Собчак и "король эстрады" Филипп Киркоров. И именно они и стали одними из главных героев "происшествия".

Недостающей в истории является певица и телеведущая Ольга Бузова.

Естественно Ксения Собчак не упустила возможности подколоть Филиппа и Ольгу по поводу репера Давы. Так как Киркоров продолжает общаться и с Бузовой, и с Давидом, Ксения решила "прижать артиста в углу" и спросила зачем он продолжает общаться с репером. На что Киркоров ответил, что Дава его друг.

В итоге разговор дошел до того, что Филипп выпалил, что и Бузова "не без греха". Это очень задело певицу, и она в слезах покинула премию. Об этом сообщает телеграмм-канал YOBAJUR.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Бузова возвращается на место ведущей обновленного реалити-шоу "Дом-2. Новая любовь", новые выпуски которого выйдут на российском телевидении уже 19 апреля.