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"Филя-то шалун": Киркоров ущипнул Бузову за интимное место на людях (видео)

"Филя-то шалун": Киркоров ущипнул Бузову за интимное место на людях (видео)
16:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Филиппа Киркорова

На днях в Москве состоялся гала-ужин музыкальной премии "Жара" с участием множества звезд российского шоу-бизнеса. Среди них можно отметить Ларису Долину, Аниту Цой, Юлию Зиверт, украинского певца Макса Барских, Ольгу Бузову, которая ранее поразила знанием английского, Филиппа Киркорова и других.

Ольга Бузова пришла на мероприятие в длинном мерцающем серебристом платье, чем привлекла к себе всеобщее внимание светской публики. Не обошел 35-летнюю красавицу и холостяк Филипп Киркоров.

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Пара вместе с Максом Барских позировала перед объективами камер, как вдруг 53-летний Киркоров ущипнул Бузову за пятую точку, после чего артистка засмеялась.

В Telegram-канале "СПЛЕТНИ" подписали: "Филя то шалун. Гляньте, как Ольку щупает".

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В комментариях в Telegram-канале "Светская хроника" пользователи подшутили, что на самом деле Филипп Бедросович хотел "погладить" Барских.

Ранее Ольга Бузова оконфузилась из-за неправильного названия фильма "50 оттенков серого".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 161

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Филипп Киркоров, Ольга Бузова.
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