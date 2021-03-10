"В стиле Малифестины": сеть высмеяла Ольгу Бузову за неправильное название фильма

Популярная российская артистка Ольга Бузова все чаще становится главной героиней различных скандалов и троллинга в сети. Совсем недавно ее высмеяли за "странный" английский акцент, когда она исполнила песню на программе Максима Галкина. Теперь же у сети новый повод.

На своей странице в Инстаграме Ольга опубликовала несколько сторис, в которых показала, как проводит свой вечер. Артистка решила посмотреть вторую часть популярной трилогии "50 оттенков серого".

В оригинале фильм называется "Fifty Shades Darker", что в переводе "На 50 оттенков темнее". Однако Бузова решила, назвать картину "На 50 оттенков серее", и порекомендовала ее своим подписчикам.

Сеть тут же взорвалась комментариями по этому поводу. Подписчики начали шутить, что пытались найти это фильм, но не смогли. Также ей припомнили случай, когда после похода на премьеру фильма с Анджелиной Джоли "Мелифисента", певица в сторис перепутала название ленты.

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"Блин, вчера хотела тоже этот фильм посмотреть, но не нашла(", "Список пополняется: Малефистина, 50 оттенков серее. Интересно что ждёт нас дальше", "Серого вещества бы ей", "Оруууу. В стиле малифестины" - пишут в сети.

Напомним, что ранее Ольга Бузова рассталась со своим возлюбленным репером Давой (Давид Манукян), что сеть восприняла также с юмором. Это видимо повлекло и дальнейшее развитие скандала - певица подняла волну хейта в сторону экс-возлюбленного, обвинив блогера в изменах и абьюзе.