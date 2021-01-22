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Шлю*а и алкоголичка: мама репера Давы высказалась об Ольге Бузовой

Шлю*а и алкоголичка: мама репера Давы высказалась об Ольге Бузовой
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram

22 января российская певица Ольга Бузова сообщила о разрыве отношений со своим возлюбленным Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава.

Поначалу Оля говорила, что ничего рассказывать об этом не хочет, а после опубликовала видео в нетрезвом виде, в котором попросила своих подписчиков поблокировать репера в соцсетях.

Такой вид артистки шокировал сеть. Под постом о расставании с Давой открылось настоящее “поле боя”, к которому подключилась и мама Давида.

Ярые поклонники Бузовой буквально атаковали аккаунты Манукяна и его мамы в Instagram, обвиняя во “всех смертных грехах”. Женщина решила выступить в защиту своего сына и рассказать свою правду о певице.

Анна Манукян утверждает, что ее сын никогда не поднимал руку на Олю, а все слова певицы про его агрессию — вранье. В ответ называет артистку шлю*ой и алкоголичкой.

Ранее, “Телеграф” писал, что Бузова скопировала у новой супруги Тарасова Анастасии Костенко подпись к посту.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Отношения, Ольга Бузова, Дава.
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