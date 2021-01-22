Бузова подняла волну хейта против Давы после расставания (видео)

22 января популярная российская артистка Ольга Бузова сообщила, что их отношения с Давидом Манукяном (репер Дава) закончены. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

Хотя и сеть гудит о том, что их отношения это хайп и контракт, Оля “сложно” переживает разрыв.

Судя по сториз, певица решила “залечить раны” алкоголем. На видео опьяневшая Бузова раскрывает все “сереты” отношений с репером, и призывает всех своих подписчиков заблокировать и отписаться от Давы, как это сделала она.

Судя по ее рассказам, Давид не самый “лучший” человек в мире, и в отношениях с ним она очень страдала, так как он ей изменял и ее бил.

Отметим, что она также опубликовала несколько сторис с переписками, которые практически сразу удалила. Но в сети некоторые из них сохранились.

Ранее, “Телеграф” писал, что Ольга Бузова оконфузилась во время фотосессии на гамаке.