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Бузова подняла волну хейта против Давы после расставания (видео)

Бузова подняла волну хейта против Давы после расставания (видео)
Обновлено 10:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

22 января популярная российская артистка Ольга Бузова сообщила, что их отношения с Давидом Манукяном (репер Дава) закончены. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

Хотя и сеть гудит о том, что их отношения это хайп и контракт, Оля “сложно” переживает разрыв.

Судя по сториз, певица решила “залечить раны” алкоголем. На видео опьяневшая Бузова раскрывает все “сереты” отношений с репером, и призывает всех своих подписчиков заблокировать и отписаться от Давы, как это сделала она.

Судя по ее рассказам, Давид не самый “лучший” человек в мире, и в отношениях с ним она очень страдала, так как он ей изменял и ее бил.

Отметим, что она также опубликовала несколько сторис с переписками, которые практически сразу удалила. Но в сети некоторые из них сохранились.

Ранее, “Телеграф” писал, что Ольга Бузова оконфузилась во время фотосессии на гамаке.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 110

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Отношения, Певица, Ольга Бузова, Дава.
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