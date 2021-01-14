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Четверг, 14.01.2021
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Время идет, а Оля не меняется: в сети сравнили новое видео Бузовой с отдыха с роликом двухгодичной давности (видео)

Время идет, а Оля не меняется: в сети сравнили новое видео Бузовой с отдыха с роликом двухгодичной давности (видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная российская певица и ведущая Ольга Бузова вместе со своим возлюбленным Давидом Манукяном (Дава) отдыхает на Мальдивах. Артистка с удовольствие делится снимками и видео с отдыха. 

Один из новых роликов Оли очень напомнил им видео, которое она публиковала еще в 2018 году. И сейчас, и тогда Бузова мужественно “сражалась” с гамаком.

"Время идет, а Оля не меняется” - написали в телеграмм-канале “Светские хроники”.

На двух видео девушка пытается красиво лечь на гамаке, чтобы, видимо, устроить фотосессию и сделать пару кадров. Однако гамак “не поддается” певице. И если на ролике за 2018 год Оля падает в песок, то в видео за 2021 - плюхается в воду.

Этот забавный момент, который любезно запечатлел ее возлюбленный, она без стеснения опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Ожидание - реальность. Когда очень хотела секси фото, но что-то пошло не по плану” - подписала ролик артистка.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее, “Телеграф” писал, что в сети появился снимок Ольги Бузовой без фотошопа.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

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Телеведущая, Певица, Ольга Бузова.
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