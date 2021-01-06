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Худоба Бузовой озадачила фанатов: фото "до" и "после"

Худоба Бузовой озадачила фанатов: фото "до" и "после"
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

34-летняя певица, телеведущая Ольга Бузова вместе со своим молодым человеком Давидом Манукяном (Дава) проводят новогодние каникулы на Мальдивах.

Певица регулярно постит в свой Инстаграм снимки с отдыха, демонстрируя свою фигуру в откровенных купальниках.

Поклонники Бузовой заметили, что в последнее время их любимица очень похудела. Она в принципе и раньше была худой, однако сейчас эта худоба выглядит болезненной.

«Олечка! Немного нужно набрать вес, а то уже страшно», «Оль! Костяшки одни торчат!», «Ужас», «Да что ж ты такая худая! Это уже не красиво», «Тебя Дава не кормит?» «Совсем исхудала, рёбрышки торчат» — пишут в комментариях.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ольга Бузова не прошла мимо подобной критики и ответила своим подписчикам, отметив, что находится в почти в идеальной форме для себя. Да и вовсе переживает, что на курорте начала поправляться.

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Сами посмотрите, как Ольга изменилась за 2020 год:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее, «Телеграф» писал, что новая супруга Дмитрия Тарасова похвасталась стройной фигурой в купальнике, чем разозлила фанатов Бузовой.

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Все по теме:

Певица, Ольга Бузова, Оля Бузова.

Автор:

Телеграф
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