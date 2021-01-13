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Как выглядит Ольга Бузова не на своем телефоне: в сети обсуждают фото

Как выглядит Ольга Бузова не на своем телефоне: в сети обсуждают фото
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова и ее спутник Давид Манукян(Дава) проводят зимние каникулы на Мальдивах. Артистка активно постит снимки с отдыха в своем Инстаграм, показывая всю себя и свой отдых.

Но мы же знаем, что все снимки звезд перед публикацией проходят через фотошоп, немного скрашивая реальность. Вот и Бузову подловили на этом.

Поклонники опубликовали в телеграмм-канале “Светские хроники” снимок артистки без “прикрас” и фотошопа.

В основном, все комментарии к снимку были положительны. Да без “фу” не обошлось, однако большинство отметило, что на свой возраст она довольно неплохо выглядит.

Нормально выглядит”, “хорошая фигура”, “На свой возраст отлично смотрится”, “Лучше быть худой, чем трясти жиром”, “Даже лучше, чем она выставляет” - пишут в коментах.

Ну и не обошлось без - “Целлюлитная”, “Кошмар”, “Доска”, “Дверь”, “Дряхленькая”, “Унылый попец”.

Стоит отметить, что за время участия в шоу “Ледниковый период” Оля очень сильно похудела, что не осталось незамеченным. Поклонники отметили, что подобная худоба выглядит болезненно. На такие комментарии певица ответила, что ей нравиться такая ее фигура, да и вообще она планирует еще худеть.

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Все по теме:

Певица, Артистка, Ольга Бузова.

Автор:

Телеграф
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