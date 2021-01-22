Контракт закончился? Бузова насмешила фанатов расставанием с Давой

Ничего не предвещало беды. Певица Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян, известный как репер Дава, отлично провели зимние каникулы на Мальдивах, делясь яркими снимками и видео с отдыха. В сети даже были слухи, что во время отдыха пара расписалась.

После прилета с теплых стран, Ольга Бузова устроила шикарный праздник в честь своего 35-летие, которое отметила 20 января. По каким-то причинам, Дава опоздал на мероприятие и приехал к любимой только под конец вечеринки. В сети поползли слухи, что пара рассорилась.

Спустя пару дней Оля решила пролить свет на ситуацию. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, в котором попросила своих подписчиков не писать ей ”о нем”.

“Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи. Я умоляюне задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить” - написала Бузова.

Сеть давно не верила в искренность их отношений, поэтому и реакция соответствующая. Если фанаты певицы еще пишут слова поддержки и пытаются утешить Ольгу, то хейтеры не теряют возможности высказать свое мнение.

“Контракт закончен. Ура!”, “Курица тупая, так и останется одна если свой поганый характер не исправит”, “Хоть кто то верил в серьез этих отношений?”, “Все ради хайпа”, “Очередной хайп. Надо подогреть интерес”, “Да это ж пиар”, “Спектакль окончееееен” - пишут в сети.

Давид Манукян за день до этого опубликовал в своем инстаграме сторис, в котором сделал довольно странное заявление. Репер сообщил, что несмотря на то, что происходит в его жизни, он продолжает заниматься своим любимым делом.

"Мы все взрослые люди, и я просто надеюсь на ваше понимание и на вашу поддержку", — подчеркнул Манукян

Ранее, “Телеграф” сообщал, что Бузову поймали на плагиате новой жены Тарасова Анастасии Костенко.