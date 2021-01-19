Совпадение? Бузову заподозрили в плагиате новой жены Тарасова (фото)

В начале января с отпуска с солнечных Мальдив вернулся экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов со свей семьей - супругой Анастасией Костенко и двумя дочерями. Также, на этом же курорте отдыхала и сама Ольга со своим нынешним бойфрендом Давидом Манукяном (репер Дава).

Внимательные пользователи сети обнаружили, что крайние посты со своих отпусков девушки подписали одинаково. И выходит, что Бузова повторила за Костенко.

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"Уехать, чтобы вернуться" - написали обе под яркими солнечными снимками. И даже сердечки после слов они выбрали одинаковые.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее, “Телеграф” сообщал, что фанатов певицы разозлили пляжные снимки Анастасии Костенко.