Совпадение? Бузову заподозрили в плагиате новой жены Тарасова (фото)

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Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

В начале января с отпуска с солнечных Мальдив вернулся экс-возлюбленный Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов со свей семьей - супругой Анастасией Костенко и двумя дочерями. Также, на этом же курорте отдыхала и сама Ольга со своим нынешним бойфрендом Давидом Манукяном (репер Дава).

Внимательные пользователи сети обнаружили, что крайние посты со своих отпусков девушки подписали одинаково. И выходит, что Бузова повторила за Костенко.

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"Уехать, чтобы вернуться" - написали обе под яркими солнечными снимками. И даже сердечки после слов они выбрали одинаковые.

 
 
 
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Публикация от ANASTASIA TARASOVA (@kostenko.94)

 
 
 
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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Ранее, “Телеграф” сообщал, что фанатов певицы разозлили пляжные снимки Анастасии Костенко.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 175

Все по теме:

Дмитрий Тарасов, Плагиат, Певица, Ольга Бузова, Анастасия Костенко.
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