"Это новый английский?" Ольга Бузова поразила сеть вокалом (видео)

Популярная российская артистка Олга Бузова стала гостьей шоу Максима Галкина “Сегодня вечером”. Во время эфира Оля решила похвастаться новой песней, как она потом уточнила, на английском языке.

То, что Бузова не блещет вокальными данными - это факт давно известен и уже никого не удивляет. А вот знаниями английского языка Бузов таки удивила.

Отрезком шоу, на котором Ольга поет поделился телеграмм-канал YOBAJUR.

В комментариях к видео некоторые пользователи отметили, что голос у Бузовой не такой и плохой, однако большинство все же считают Ольгу не самым талантливым человеком.

Отдельного внимания стоят отзывы об английском Бузовой.

Напомним, ранее Ольга Бузова пережила сложное, по ее рассказам, расставание с репером Давой (Давид Манукян). Сначала певица хотела мирно закончить отношения, однако сама же и подняла волну хейта в сторону экс-возлюбленного, обвинив блогера в изменах и абьюзе. За сына заступилась мама Манукяна Анна, которая в жесткой форме начала высказываться об артистке.