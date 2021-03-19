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"Бадоеву нужно снимать фильмы": новый клип Макса Барских получил восторженные отзывы (видео)

"Бадоеву нужно снимать фильмы": новый клип Макса Барских получил восторженные отзывы (видео)
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф

Макс Барских, который стал участником шоу "Маска", и российская певица Zivert представили совместный клип на песню под названием Bestseller ("Бестселлер").

Видео появилось на официальном YouTube-канале украинского артиста.

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Исполнителям понадобился ровно год, чтобы создать мощный дуэт, шесть месяцев на песню, а остальное время заняла работа над клипом.

"19 марта Макс и Zivert выпускают историю об одиночестве в стиле киберпанк, тем самым предугадывая возвращение мировой тенденции во всевозможных ее направлениях: от моды, кино, арта до музыки", - отмечается в описании под видео.

Добавим, что срежиссировал новый клип Барских украинский клипмейкер Алан Бадоев, который не первый год сотрудничает с 31-летним артистом. Музыкальная работа поклонниками была воспринята на все сто.

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Певица Zivert, настоящее имя которой Юлия Зиверт, стала известна в 2017 году с песнями "Чак" и "Анестезия", но наибольшую популярность обрела после выхода песни Life.

Напомним, что Максу Барских давно приписывают роман с экс-участницей поп-группы "ВИА Гра" Мишей Романовой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 459

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Макс Барских, Алан Бадоев, Бестселлер, Клипы, Zivert.
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