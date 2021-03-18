Каменских, Астафьева и Никитюк зажгли: вышел клип на песню "Девочки рулят" (видео)

Украинская певица Настя Каменских, которая обратилась к фанатам после смерти отца, 18 марта представила новый клип на трек "Девочки рулят".

Видео появилось на официальном YouTube-канале артистки.

"Этот трек - манифест всех отрывных девчонок. Это тот красивый, увлекательный, сексуальный мир, в котором живет каждая из нас. Она находится в гармонии с собой и наслаждается каждым моментом", - написала Каменских под видео.

В клипе "Девочки рулят" снялись известные представительницы украинского шоу-бизнеса, такие как певица и модель Даша Астафьева, телеведущая Леся Никитюк, а также хореограф "Танцев со звездами" Аделина Дели.

"9 красоток, 1 Cadillac, более 24 часов работы non-stop и много-много розового - именно так проходили съемки клипа "Девочки Рулят", - добавила певица, опубликовав видео со съемок зажигательного музыкального видео.

Напомним, что сам трек Настя Каменских презентовала 4 марта, а уже 5 числа певица представила сингл на музыкальных стриминговых сервисах.