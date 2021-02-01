Цените близких: Настя Каменских обратилась к своим поклонникам

25 января украинская певица Настя Каменских потеряла отца, о чем она сообщила на своей странице в Instagram. После, 29 января, исполнительница представила музыкальный клип на украиноязычную песню "Почуття", которым выразила свои чувства к папе.

Насте тяжело далась потеря отца. Он очень ждал выхода новой песни и клипа на нее, но не успел. Это событие побудило Каменских порассуждать о том, какие чувства являются главными в жизни. Своими мыслями певица поделилась со своими подписчиками.

Артистка считает, что главные чувства в жизни - это любовь и благодарность.

"Прямо сейчас обнимите тех, кто вам дорог - любимого человека, родителей, детей, друзей. Не упускайте момент сказать "люблю" и "спасибо"", - призвала ценить своих близких и время, проведенное с ними, Настя Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских умилила сеть, воссоздав свое детское фото.