Настя Каменских потеряла отца

В семье популярной украинской певицы Насти Каменских горе. На 82 году жизни скончался ее отец - Алексей Иосифович Жмур.

Печальной новостью артистка поделилась на своей странице в Инстаграм, опубликовав трогательное видео с празднования Нового года, на котором ее папа желает ей быть любимой.

"Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!” - написала в своем посте певица.

Никаких подробностей Каменских больше не сообщила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонники в комментариях начали писать слова поддержки и выражать соболезнования.

Алексей Жмур - в молодости был капитаном сборной “Динамо” по волейболу, а после перешел на должность концертного директора хора имени Веревки. На момент рождения Насти Каменских ему исполнилось 48 лет. Мама Насти - это его вторая супруга. Стоит отметить, что настоящую свадьбу они сыграли только в 1990 году.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских показала, как выглядела в детстве.