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Среда, 20.01.2021
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Кудряшка Сью: Настя Каменских воссоздала свое детское фото

Кудряшка Сью: Настя Каменских воссоздала свое детское фото
14:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Настя Каменских каждый день делится со своими подписчиками снимками и видео из своей жизни. Кадры с отдыха, тренировки, просто повседневные снимки, архивные фото — все это можно найти на страничке артистки в Инстаграм.

В одном из своих постов Каменских показала, как выглядела в детстве. Певица опубликовала милое детское фото, которое сравнила с его воссозданной копией.

На снимках Настя позирует на кровати в ярко красной кофточке и в такого же цвете берете и мило улыбается. Певица решила сравнить себя тогда и сейчас и предложила фанатам найти отличия на фото.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Комментаторы отметили, что маленькая Настя Каменских похожа на главную героиню фильма "Кудряшка Сью".

Ранее, “Телеграф” писал, что украинская телеведущая Маша Ефросинина потроллила Каменских за зимний отпуск в теплых странах.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 111

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Настя Каменских, Фото, Певица.
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