Кудряшка Сью: Настя Каменских воссоздала свое детское фото

Популярная украинская певица Настя Каменских каждый день делится со своими подписчиками снимками и видео из своей жизни. Кадры с отдыха, тренировки, просто повседневные снимки, архивные фото — все это можно найти на страничке артистки в Инстаграм.

В одном из своих постов Каменских показала, как выглядела в детстве. Певица опубликовала милое детское фото, которое сравнила с его воссозданной копией.

На снимках Настя позирует на кровати в ярко красной кофточке и в такого же цвете берете и мило улыбается. Певица решила сравнить себя тогда и сейчас и предложила фанатам найти отличия на фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Комментаторы отметили, что маленькая Настя Каменских похожа на главную героиню фильма "Кудряшка Сью".

Ранее, “Телеграф” писал, что украинская телеведущая Маша Ефросинина потроллила Каменских за зимний отпуск в теплых странах.