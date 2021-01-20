Кудряшка Сью: Настя Каменских воссоздала свое детское фото

Популярная украинская певица Настя Каменских каждый день делится со своими подписчиками снимками и видео из своей жизни. Кадры с отдыха, тренировки, просто повседневные снимки, архивные фото — все это можно найти на страничке артистки в Инстаграм.
В одном из своих постов Каменских показала, как выглядела в детстве. Певица опубликовала милое детское фото, которое сравнила с его воссозданной копией.
На снимках Настя позирует на кровати в ярко красной кофточке и в такого же цвете берете и мило улыбается. Певица решила сравнить себя тогда и сейчас и предложила фанатам найти отличия на фото.
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Комментаторы отметили, что маленькая Настя Каменских похожа на главную героиню фильма "Кудряшка Сью".
Ранее, “Телеграф” писал, что украинская телеведущая Маша Ефросинина потроллила Каменских за зимний отпуск в теплых странах.