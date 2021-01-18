"Зависть не мое": Маша Ефросинина потроллила экзотический отдых украинских звезд (видео)

Украинские знаменитости продолжают делиться кадрами с их яркого и незабываемого отдыха с экзотических уголков нашей планеты. А вот телеведущая Маша Ефросинина стала одной из тех, кому в этом году больше по душе пришелся белоснежный снег и нешуточный мороз.

Чтобы немного развлечь себя и своих поклонников в соцсети Инстаграм, телеведущая сделала смешные видео, на которых потроллила певиц Настю Каменских и Олю Полякову, решивших провести зимние каникулы на Мальдивах.

В ролике с Каменских Ефросинина предстала в теплом пуховике и платке на голове в бассейне, полным снега. В таком виде Маша несет на подносе вместо фруктов, как в видео Насти, сушки, пряники и горячий чай.

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Позже Маша сделала видео с Олей Поляковой, таким образом поздравив суперблондинку с днем рождения 17 января. Певице исполнилось 37 лет.

Напомним, что в декабре украинская телеведущая Маша Ефросинина сообщила, что заразилась коронавирусом.