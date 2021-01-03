Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)

Несмотря на то, что пандемия коронавируса разрушила планы большинства людей отдыха за границей, наши украинские звезды не отказали себе в удовольствии отправиться на новогодние праздники в дорогие курортные места.

Кто-то из них предпочел теплые края, такие как Бали и Мальдивы, а кто-то - недешевые туристические города Украины.

"Телеграф" подготовил подборку, где этой зимой отдыхают наши селебрити.

Регина Тодоренко

Регина с мужем Владом Топаловым, а также их маленьким сыном Майклов отправились на Бали, Индонезия. Там же звездные супруги отпраздновали Новый год.

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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе с женой, телеведущей Александрой Кучеренко, отправился на Мальдивы.

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Ксения Мишина и Александр Эллерт

Актриса тетра и кино, героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт отправились отдыхать в Буковель.

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Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Звездные супруги встретили Новый год на Бали.

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Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном.

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Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк также отправилась на отдых в заснеженный Буковель.