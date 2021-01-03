Скачать
Воскресенье, 03.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Глобальный передел: чем деолигархизация опасна для простых украинцев
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
Украину всколыхнуло первое за год землетрясение (карта)
Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели
Снег с дождем, но не везде: прогноз погоды на начало первой рабочей недели
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину
Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину

Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)

Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Обновлено 17:17 Сегодня Телеграф

Несмотря на то, что пандемия коронавируса разрушила планы большинства людей отдыха за границей, наши украинские звезды не отказали себе в удовольствии отправиться на новогодние праздники в дорогие курортные места.

Кто-то из них предпочел теплые края, такие как Бали и Мальдивы, а кто-то - недешевые туристические города Украины.

"Телеграф" подготовил подборку, где этой зимой отдыхают наши селебрити.

Регина Тодоренко

Регина с мужем Владом Топаловым, а также их маленьким сыном Майклов отправились на Бали, Индонезия. Там же звездные супруги отпраздновали Новый год.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko)

"Малыш в шоке": Регина Тодоренко повеселила фанов новым фото с сыном

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе с женой, телеведущей Александрой Кучеренко, отправился на Мальдивы.

Ксения Мишина и Александр Эллерт

Актриса тетра и кино, героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт отправились отдыхать в Буковель.

Мишина и Эллерт раскрыли секрет про отношения после финала "Холостячки"

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Звездные супруги встретили Новый год на Бали.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Dantes (@vladimirdantes)

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

 

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova)

Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк также отправилась на отдых в заснеженный Буковель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Анна Ризатдинова, Надя Дорофеева, Дмитрий Комаров, Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Александра Кучеренко, Ксения Мишина, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Участник переговоров в Минске оценил шансы Украины вернуть Донбасс в ближайшее время
02 Депутат из Николаева влип в скандал из-за поздравления с фото Путина
03 Выяснились новые данные о прокуроре, который загадочно погиб возле элитной базы отдыха
04 Через сколько часов после пьянки можно садиться за руль: памятка для водителей
05 В Украине объяснили, чем может обернуться "закручивание гаек" окружением Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции
Нашли с пакетом на голове и связанными руками: стало известно о загадочной смерти украинки в Турции
В России признались, зачем хотят поставлять вакцину &quot;Спутник V&quot; в Украину
В России признались, зачем хотят поставлять вакцину "Спутник V" в Украину
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Биткоин растет как на дрожжах: криптовалюта резко подорожала
Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь