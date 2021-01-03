Кто на Мальдивы, а кто в Карпаты: украинские селебрити отправились на новогодние каникулы (фото, видео)

Несмотря на то, что пандемия коронавируса разрушила планы большинства людей отдыха за границей, наши украинские звезды не отказали себе в удовольствии отправиться на новогодние праздники в дорогие курортные места.
Кто-то из них предпочел теплые края, такие как Бали и Мальдивы, а кто-то - недешевые туристические города Украины.
"Телеграф" подготовил подборку, где этой зимой отдыхают наши селебрити.
Регина Тодоренко
Регина с мужем Владом Топаловым, а также их маленьким сыном Майклов отправились на Бали, Индонезия. Там же звездные супруги отпраздновали Новый год.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко
Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров вместе с женой, телеведущей Александрой Кучеренко, отправился на Мальдивы.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Актриса тетра и кино, героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт отправились отдыхать в Буковель.
View this post on Instagram
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Звездные супруги встретили Новый год на Бали.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Анна Ризатдинова
Украинская гимнастка отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Ранее сообщалось, что украинская телеведущая Леся Никитюк также отправилась на отдых в заснеженный Буковель.