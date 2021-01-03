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Мишина и Эллерт раскрыли секрет про отношения после финала "Холостячки"

Мишина и Эллерт раскрыли секрет про отношения после финала "Холостячки"
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Свiтське Життя

Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина и автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт стали героями нового выпуска "Світського життя" с Екатериной Осадчей. Напомним, что пара стала наиболее известной после участия в проекте "Холостячка", на котором победил Александр.

Екатерина Осадчая узнала, как развивается история любви после финала реалити-шоу. Влюбленные признались, что продолжают свои отношения, а также уже три месяца живут вместе на съемной квартире. Пара рассказала, как они скрывали свои отношения на протяжении всего проекта.

"Ничего не удалось нам", - засмеялся Эллерт.

Фото: сториз-Инстаграм Ксении Мишиной

"С начала было очень сложно. На 3 или на 4 день я взяла у Саши авто, потому что мое было в ремонте. Я поехала, сделала селфи в машине, а у него ремни безопасности красные... И все, и все это разлетелось в Инстаграме и все сразу написали "все, это авто Саши, он победитель". Но это был очень сложный период, когда: "Так, Саня, ты идешь в этот магазин, а я в этот. Ты покупаешь это, а я вот это. Первая я захожу в подъезд, а потом ты". И мы реально привыкли. Мы даже сейчас можем идти - я чуть дальше от него, он начинает кричать: "Почему ты так далеко?" - рассказала Ксения.

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Кроме этого, пара призналась, что они съехались всего через три дня после завершения съемок "Холостячки", и быт "не убил" их романтику.

Фото: сториз-Инстаграм Ксении Мишиной

"Мы так устали, что мы очень ждали "грязную посуду, носки". Свой такой дом, чтобы никого не было рядом, никаких других мужчин", - рассказала актриса.

Напомним, что друг Алексадра Эллерта Андрей Рыбак, который также принимал участие в проекте "Холостячка", вернулся к своей девушке Алине.

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Все по теме:

Холостячка, Ксения Мишина, Александр Эллерт.

Автор:

Телеграф
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